Durante a audiência no TJRJ, Geane Vincler deixou praticamente fechado o convênio - Foto Divulgação

Publicado 25/06/2024 20:59

Cardoso Moreira - Um passo importante para aproximar o Poder Judiciário dos cidadãos de Cardoso Moreira (RJ) acaba de ser dado pela prefeita Geane Vincler, nesta terça-feira (25), no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Ela alinhavou um convênio para implementação do Programa de Inclusão Digital (PID) no município.

Acompanhada do procurador geral do Município, Rodrigo Gentil, Geane se reuniu com o presidente do TJ, desembargador Ricardo Cardozo; buscando disponibilizar os serviços judiciais do TJRJ e dos Tribunais Regionais Federal (TRF), do Trabalho (TRT) e Eleitoral (TRE) diretamente em Cardoso Moreira.

A partir da concretização da iniciativa, quem mora em Cardoso não mais terá necessidade de se deslocar para outros municípios em busca de acesso aos serviços do Judiciário. A ação é embasada na Resolução 508/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deliberação incentiva à inclusão digital e descentralização dos serviços judiciais: "Este é um passo fundamental na busca da aproximação do Poder Judiciário dos cidadãos de Cardoso Moreira, garantindo mais eficiência e acesso igualitário à justiça para todos", comenta a prefeita.

Geane Vincler enfatiza que “a criação de um convênio entre os órgãos representa o fortalecimento da infraestrutura digital e a promoção de uma maior acessibilidade aos serviços essenciais para a população de Cardoso Moreira”. O desdobramento do assunto deverá ser anunciado pela prefeita até o final deste mês.