Prefeita Geane Vincler e várias outras autoridades municipais participaram da abertura oficial - Foto Divulgação

Publicado 25/07/2024 20:08 | Atualizado 25/07/2024 20:08

Cardoso Moreira – Aberta na noite dessa quarta-feira (24), pela prefeita Geane Vincler, autoridades municipais e de cidades vizinhas, a 30ª Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Cardoso Moreira (RJ) vai até domingo (28), com expectativa de público maior do que o registrado na 29ª edição.

O primeiro dia foi marcado pela música gospel; primeiro com a cantora local, Nágila Roberta; em seguida, o renomado Paulo César Baruk. A programação é diversificada, destacando a importância da agropecuária para o desenvolvimento do município.

Na avaliação da prefeita, a exposição serve como uma plataforma para produtores e comerciantes da região, oferecendo oportunidades de negócios e de conhecimento. Nesta quinta-feira (25), Álvaro Nobre se apresentará no palco 2, enquanto Zé Felipe será a grande atração da noite; enquanto Rebeka Monteiro e Suel são as atrações desta sexta.

Arizona 71 abre as apresentações de sábado (27), às 17h, seguido por Diego e Yasmin Santos fechando, às 23h. O encerramento da festa no domingo (28) contará com Elas Sambam às 17h, Caio César no palco e Thiago Brava como atração principal da noite.

ESPAÇO CULTURAL - Além dos shows, estão programadas diversas ações; entre elas, a 33ª edição do Concurso Leiteiro, com grande final no domingo, às 7h. Por conta do Dia do Leite, haverá atividades da Universidade Federal Fluminense (UFF) e EMATER-RIO nesta sexta-feira, durante toda a tarde.

Também estão programados, no Espaço Cultura e Renda, exposição e venda de artesanato, turismo rural e apresentações musicais de Assis e Chicão, às 20h; Luciano do Forró (sábado às 20h); e João Paulo e Daniel (domingo às 19h).

Outros destaques do evento são o Desfile Comemorativo, às 8h de sábado, nas ruas de Cardoso Moreira; Torneio de Malha, no mesmo dia, às 14h, na Raia de Malha, bairro Cachoeiro; e a Tradicional Corrida de Barco Nilson Viana do Amaral, no domingo, às 10h, no Rio Muriaé, próximo da Ponte Dr. Salo Brand.