Durante as oficinas, as pessoas poderão interagir e desenvolver inúmeras atividades Foto Divulgação

Publicado 08/07/2024 18:38

Cardoso Moreira - Música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais movimentam o Parque de Exposições de Cardoso Moreira (RJ), no próximo final de semana, por conta do 22º Festival Sesc de Inverno, considerado o maior evento cultural multilinguagem do país.

Estão programados shows de artistas que fazem sucesso nacionalmente; como Xande de Pilares, sexta-feira (12), a partir de 21h; e Fernanda Abreu, no mesmo horário, sábado (13); ela é considerada a “mãe do pop dançante brasileiro” e será precedida pelo DJ Lydia Tucci, às 19h.

O ingresso para cada show é um quilo de alimento não-perecível e a classificação etária 18 anos. O festival é promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e está programado para 24 localidades do estado do Rio de Janeiro, até 28 de julho, com apoio logístico das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.

No sábado a programação do evento terá início às 15h, com Contação de Histórias através da Cia Doispraládoispracá; haverá mediação literária e dinamização artística do ponto de leitura, com curadoria de Eliza Morenno, especialista em literatura infanto-juvenil.

Consta ainda apresentação do espetáculo circense “Se der Corda” (às 16h); exposição “Roda de Invenções”; e Ponto de Leitura, ambos das 14h às 18h; horário em que haverá diversas oficinas. O presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, resume que em toda e qualquer atividade do Sesc RJ está intrínseca a ideia de inclusão e democracia.

MESA BRASIL - “Trabalhamos diuturnamente para dar dignidade e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio e também aos mais vulneráveis da nossa sociedade”, afirma Antônio Florencio exemplificando: “O tema do Festival de Inverno deste ano traz essa ideia muito claramente, com um adendo: as narrativas hegemônicas precisam ser revertidas para que aqueles que historicamente tiveram papéis de coadjuvantes possam de uma vez por todas se tornarem protagonistas".

Segundo o presidente, a cada edição, o festival traz um tema para reflexão, que é encontrado na identidade visual e na programação artística: “Este ano o conceito do evento celebra a multiplicidade do Brasil, representada pelo acróstico’ “P-L-U-R-A-L’, que busca resumir em seis outras palavras a diversidade cultural do país: P, de povos, L, de lugares, U, de união, R, de raízes, A, de artes e L, de linguagens”, realça.

Antonio Florencio descreve que esse conceito traduz a essência do festival: “É um evento para todos os públicos, que valoriza a diversidade cultural e a inclusão, e que está atingindo um número cada vez maior de pessoas, em diversas localidades do estado; que promove a interação entre artistas e público e a reunião de relevantes artistas da cena nacional”.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) do festival, nos dias 12 e 13 de julho, uma equipe do Mesa Brasil Sesc RJ estará no Parque de Exposições Cardoso Moreira para arrecadar alimentos. “O programa foi criado em 2000 e recebe alimentos não-perecíveis e in natura de cerca de 200 parceiros e os reverte a mais de 1.300 instituições do estado, que, por sua vez, atendem pessoas em situação de vulnerabilidade”, assinala a Ascom.