Na opinião de Geane Vincler, desenvolvimento econômico passa por uma estratégia integrada - Foto Divulgação

Na opinião de Geane Vincler, desenvolvimento econômico passa por uma estratégia integrada Foto Divulgação

Publicado 05/09/2024 17:05 | Atualizado 05/09/2024 17:06

CARDOSO MOREIRA - “Nosso compromisso é com a dignidade de cada cidadão município”. A prefeita Geane Vincler (União Brasil) afirma que a mensagem resume o slogan “É Mais que trabalho, é amor por Cardoso Moreira” da coligação pela qual ela concorre à reeleição. Além do União, estão envolvidos PP, PDT, PSB e PL. A vereadora Neriete Navarro Alves é a companheira de chapa.



A cidade dos sonhos da prefeita é onde todos os cidadãos se sintam valorizados e tenham acesso às oportunidades de uma vida digna. Para tanto, ela propõe continuar priorizando as políticas sociais, com base no que estabelece a Constituição Federal, investindo mais em saúde, educação, trabalho e moradia.



Geane projeta a possibilidade garantir escolas de qualidade para as crianças; população com acesso à saúde de excelência; trabalho bem remunerado; e um lar seguro. “Nossa gestão já deu passos importantes em todas essas áreas, e queremos avançar ainda mais”. Fazer com que as pessoas sintam orgulho de viver na cidade é o principal objetivo.



Garantir padrão de qualidade no ensino é a proposta para evitar a evasão escolar e promover o desenvolvimento dos alunos. Na saúde está programado maior investimento na construção de Unidades Básicas de Saúde. A candidata acredita que através de uma estratégia integrada possa fazer o município acelerar o desenvolvimento econômico. A bandeira de campanha é "Juntos por Mais”.