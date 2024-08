Geane e Neriete comemoram a confirmação da chapa, pela "Mais que trabalho é amor" - Foto Divulgação

Publicado 05/08/2024 19:57

Cardoso Moreira - A coligação “Mais Que Trabalho, É Amor Por Cardoso Moreira” confirmou, sábado (3), a candidatura da prefeita Geane Vincler (União Brasil) à reeleição, tendo como companheira de chapa Neriete Navarro (PP). A convenção foi realizada, à tarde, na sede do “Campo do Tuta”.

Mesmo com chuva, centenas de pessoas prestigiaram, várias lideranças políticas, entre elas o deputado federal Murillo Gouvêa e os estaduais Tiago Rangel, Bruno Dauaire e Vítor Júnior. Também foram definidos 60 candidatos à Câmara Municipal dos seis partidos que integram a aliança - União Brasil, PP, PL, PSB, PDT e MDB.

A importância da continuidade do trabalho iniciado em sua gestão foi ressaltada por Geane Vincler: “Estou extremamente feliz e honrada por ter a oportunidade de me candidatar à reeleição. Nosso compromisso é continuar transformando Cardoso Moreira com muito trabalho e dedicação”.

A prefeita também ressaltou a confiança recebida da população e dos partidos que compõem a coligação “Mais que trabalho é amor”: “É um grande incentivo para seguirmos firmes em nosso propósito de fazer o melhor por nossa cidade”. A candidata a vice, Neriete Navarro, é vereadora de sete mandatos.