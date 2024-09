Facilitar o escoamento de produtos agrícolas e industriais também é planejado por Renatinho - Foto Divulgação

Publicado 12/09/2024 08:24

CARDOSO MOREIRA – A modernização da infraestrutura é medida que o empresário Renato Jorge de Almeida Vieira (Renatinho Medeiros) considera fundamental para atrair investimentos e contribuir no desenvolvimento de Cardoso Moreira (RJ). Ele é candidato a prefeito pelo Republicanos, tendo o aposentado Gilson Gomes Siqueira (PSD) como vice.



A coligação é “Experiência e Renovação”, da qual fazem parte, também, Solidariedade e Agir. “Vamos trabalhar para melhorar o acesso às nossas estradas e rodovias, facilitando o escoamento de produtos agrícolas e industriais”, promete Renatinho como ponto do seu plano de governo.



Com foco nas garantias ao cidadão previstas na Constituição Federal, o candidato pensa na geração de empregos e renda. Nesse contexto, programa oferta de incentivos fiscais a pequenos e médios empreendedores. Agricultura e turismo estão inseridos, por meio de projetos explorando os potenciais dos dois setores.



Para que mais famílias tenham acesso à casa própria, a estratégia e priorizar a construção de moradias populares e a regularização fundiária. Renatinho também está focado em políticas sociais: “A criação do Cartão Cidadão, será uma forma direta de distribuir auxílio financeiro para as famílias mais vulneráveis. Isso será complementado por programas de qualificação e inclusão produtiva”.



Escolas de tempo integral, capacitação de professores e inclusão digital são defendidos para educação. Expandir o número de médicos e especialidades nos postos e implantar uma central de exames estão pensados para a saúde. Renatinho sonha com uma cidade onde todos tenham oportunidades.