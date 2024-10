Geane defende relacionamento harmônico entre Executivo e Legislativo, em benefício da população - Foto Facebook/Divulgação

Publicado 11/10/2024 22:15 | Atualizado 11/10/2024 22:33

Cardoso Moreira – A permanência de Geane Vincler (União Brasil) na administração de Cardoso Moreira, ao norte do estado do Rio de Janeiro, não foi a única vitória da prefeita nas eleições de seis de outubro. Ela também elegeu seis dos nove vereadores que comporão o Legislativo e terá a direção da Casa a seu favor.

Eleita com 68,22% dos votos válidos (7.262 ao todo), Geane já sabe que terá na mesa diretora do parlamento, representantes também nos dois principais cargos: Jô do Pires na presidência e Walkirio Joia, primeiro secretário. Os demais membros são Lilinho da Oficina (vice-presidência) e Nildinho Motos (segundo secretário), ambos da oposição.

A formação está definida desde segunda-feira (7), 24 horas após a eleição, articulada de forma pacífica entre as duas bancadas e deverá ser ratificada dia 1º de janeiro, após diplomação e posse dos nove eleitos, conforme prevê a legislação.

Logo após ter a reeleição confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Domingo, Geane sinalizou para o relacionamento pacífico, em entrevista a O Dia; falou que buscaria construir um relacionamento de respeito, equilíbrio e diálogo com todos os vereadores, independentemente de suas posições políticas: “Acredito que podemos trabalhar juntos em prol do desenvolvimento de Cardoso Moreira”, resumiu.

EM CONJUNTO - Nesta sexta-feira (11), ao comentar o entendimento entre os nove vereadores para formação de uma mesa executiva de consenso, a prefeita parabenizou os eleitos e reforçou seu posicionamento pela harmonia: “O Poder Executivo e o Poder Legislativo são independentes, mas devem ser harmônicos para o bom funcionamento do município”.

“Respeito profundamente todos os vereadores e continuaremos a trabalhar em conjunto, assim como fizemos nos últimos quatro anos com a atual Câmara de Vereadores”, enfatizou acentuando: “Acredito que os poderes devem caminhar lado a lado, sempre com o único objetivo de trazer o melhor para a nossa população”.

Concluindo, Geane realçou: “É com essa união e colaboração que Cardoso Moreira vai continuar se desenvolvendo, garantindo mais qualidade de vida para todos os cardosenses”.

A próxima bancada da Câmara terá Jô do Pires (União), Nildinho Motos (Solidariedade), Danilo Cozendey (Republicanos), Edinho de Mattos (PP), Alexandre Papaleos (União), Valquirio Jóia (PDT), Leno Moraes (PP), Lilinho da Oficina (republicanos) e Seginho Maia (PL).