Entre Jehniffer Pires, Isadora Rosalino e Lívia Alvin, Geane Vincler exibe a ordem para início das obras Foto Divulgação

Publicado 04/12/2024 12:12

Cardoso Moreira – "O Complexo Urbanístico Municipal será um marco para Cardoso Moreira”, afirma a prefeita Geane Vincler. Ela realça que, além de ser um espaço de lazer, cultura e convivência para as famílias, o projeto também impulsionará a economia local, gerando desenvolvimento e oportunidades.

“Essa é mais uma prova do quanto nossa cidade está avançando, graças a parcerias como essa com o governo do estado”, pontua Geane, que nessa terça-feira (3), recebeu em seu gabinete a equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), para emitir a nova ordem de início das obras do Complexo.

Tendo como integrantes Jehniffer Pires (gestora do contrato) e as fiscais técnicas Isadora Rosalino e Lívia Alvin, a equipe visitou o Parque de Exposição, onde será construído o complexo, para vistoriar as condições do terreno e das estruturas. Geane Vincler ressalta a importância da parceria no contexto do interesse público.

A prefeita destaca que o apoio do governador Cláudio Castro e do secretário de Estado Obras Públicas, Uruan Cintra, é fundamental: “Além de um espaço voltado para o lazer, a convivência e a cultura de todas as famílias cardosenses, a construção representa mais um impulso ao desenvolvimento econômico e social da cidade, gerando emprego e renda para a população”, ratifica Geane Vincler.