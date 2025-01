Geane Vincler defende que os municípios que fazem parte do consórcio atuem integrados - Foto Divulgação

Geane Vincler defende que os municípios que fazem parte do consórcio atuem integrados Foto Divulgação

Publicado 08/01/2025 22:11

Cardoso Moreira – Com propostas de contribuir para o fortalecimento da integração e do aprimoramento dos serviços de saúde regional, a prefeita de Cardoso Moreira (RJ), Geane Vincler, assume a presidência do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região Norte e Noroeste Fluminense (Cisnovo).

O vice-presidente é o prefeito de Cambuci, Murilo Defantti; Aidê Corrêa Braga é mantida como secretária executiva. O consórcio é composto pelos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Natividade, São Fidélis e São Francisco do Itabapoana.

Geane ressalta que terá a missão de coordenar esforços para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, conseguir a adesão de novos municípios e buscar recursos através de parcerias com os governos do estado e federal.

A prefeita destaca que é importante a união entre os municípios para enfrentar os desafios: "Assumo com muito compromisso a presidência do Cisnovo. A saúde é uma das áreas mais essenciais para o bem-estar da população, e, juntos, podemos fortalecer o sistema e garantir mais qualidade nos serviços”.

Seguindo mesma linha adotada na sua administração municipal, Geane Vincler defende ação integrada entre os municípios: “A integração é fundamental para que possamos otimizar recursos, melhorar o atendimento e oferecer soluções mais eficientes para a nossa gente".