Elias Gonçalves apontou a necessidade de maior atenção para os municípios do interior fluminense - Foto Divulgação

Elias Gonçalves apontou a necessidade de maior atenção para os municípios do interior fluminense Foto Divulgação

Publicado 16/12/2024 18:02

Cardoso Moreira/Região – A visita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ao Rio de Janeiro, na última sexta-feira (13), garantiu aos municípios do interior do estado a oportunidade de discutir estratégias de geração de emprego e renda, além de outras demandas. O ministro destacou a importância da colaboração entre os governos federal, estadual e municipais para fomentar o mercado de trabalho.

O encontro fez parte do Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho (Fortrab) e um dos participantes, o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Renda de Cardoso Moreira, Elias da Rocha Gonçalves, encaminhou reivindicações (reforçadas por Marcelo Mérida, de Campos dos Goytacazes), ressaltando que o interior precisa receber maior atenção.

Um dos pontos assinalados pelo secretário é a falta de uma rede de telefonia celular decente no município: “Nem o gabinete da prefeita (Geane Vincler) pegava celular. Só sabe da realidade quem vive nela; um buraco em Copacabana vale mais que a fome de um homem da roça; é inadmissível que ele não poder ter celular”.

Gonçalves exemplificou a importância do agricultor de forma genérica: “Se o homem do campo não planta, o homem da cidade não come”. E cobrou um posicionamento propositivo de Luiz Marinho: “Espera que a visita do ministro seja para trazer distribuição de renda, trabalho e qualificação de mão de obras para todos os municípios”.

Entre os desafios particulares enfrentados pelas cidades pequenas, foi citada a ausência de unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine), uma das reivindicações para Cardoso, visando facilitar o acesso às vagas disponíveis em municípios próximos; além de criação de programas de qualificação profissional.

CAPACITAÇÃO - As propostas expostas ao ministro foram reforçadas pelo secretário de Qualificação e Emprego de Campos, Marcelo Mérida, que apresentou o projeto “Qualificar para Empregar”. Trata-se de uma proposta focada na capacitação de trabalhadores e ampliação do acesso a empregos na região. “Foi um momento de grandes avanços”, avaliou Mérida.

O secretário resumiu que a pauta da qualificação foi central e que o projeto Qualificar para Empregar, desenvolvido pela prefeitura, está no caminho certo: “Durante o encontro, discutimos com o Luiz Marinho os detalhes da proposta entregue, alinhando sua avaliação e os próximos passos para sua implementação, o que nos motiva a continuar aprimorando as ações para atender às demandas do mercado de trabalho”, enfatizou.

Entre os participantes de Campos no evento, estavam também representantes do setor privado, como o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo), Joílson Barcelos, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), Maurício Cabral. “Ambos realçaram o compromisso do município em alinhar políticas públicas com as demandas do setor produtivo”, assinalou Mérida.