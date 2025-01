Além de outros danos, os vândalos cortaram cabos do sistema de refrigeração e de freio - Foto Divulgação

Publicado 21/01/2025 17:44

Cardoso Moreira – A Polícia Civil de Cardoso Moreira (RJ) investiga ato de vandalismo ocorrido na madrugada dessa segunda-feira (20), no Parque de Exposição do município. Houve também tentativa de furto, envolvendo três veículos de uso público do governo municipal.

Até agora não há suspeitos identificados. Segundo o secretário de Segurança Pública, Rômulo Zaquieu, todas as medidas cabíveis já foram tomadas, incluindo o registro do boletim de ocorrência e o reforço na segurança do espaço, onde são guardados veículos da prefeitura.

“Os criminosos tentaram furtar as baterias de um caminhão da Secretaria de Saúde e de dois da Secretaria de Agricultura”, resume o secretário, apontando que o veículo da Saúde sofreu atos de vandalismo, com o corte de cabos do sistema de refrigeração e de freio.

“Apesar das ações, nenhuma bateria foi furtada”, afirma Zaquieu. O secretário de Transporte, Joaquim Almeida, lamenta o ocorrido: "Além dos danos materiais, esses atos comprometem os serviços prestados à população e representam um prejuízo ao esforço coletivo", comenta.