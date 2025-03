Os problemas no fornecimento de energia elétrica foram expostos e debatidos na Câmara de Cardoso - Foto Cidennf/Divulgação

Publicado 20/03/2025 18:18

Cardoso Moreira – O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) busca estabelecer um diálogo construtivo entre os municípios e a Enel, concessionária de energia elétrica que cobre o interior do estado do Rio de Janeiro. Contra a empresa há alto índice de reclamações, inclusive Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aprovada na Câmara de Campo dos Goytacazes.

A iniciativa do Cidennf visa melhorias na prestação do serviço na região; partiu do presidente do consórcio, prefeito de Italva, Leonardo Orato Rangel (Léo Pelanca). Na reunião, os prefeitos expuseram as demandas e discutiram solução com foco no fornecimento de energia elétrica, que tem sido motivo de reclamações.

O assunto tem sido pauta nas Câmaras de Vereadores; a de Campos define, nesta sexta-feira, os nomes para formação da CPI, aprovada na última semana. Um dos argumentos é que as irregularidades no sistema têm impactando diretamente setores produtivos, serviços essenciais e o cotidiano da população.

Léo Pelanca relata que, no encontro dessa quarta-feira, prefeitos e representantes municipais relataram questões relacionadas à instabilidade do fornecimento da rede elétrica, à necessidade de reforços estruturais na distribuição de energia e ao aprimoramento do atendimento da concessionária.

“O Cidennf, que representa 21 municípios da região, tem trabalhado de forma integrada para garantir que as cidades consorciadas tenham voz ativa na busca por soluções eficazes para desafios comuns”, pontua o presidente realçando a importância do encontro e do alinhamento contínuo entre os municípios e a concessionária.

“Estamos dialogando com a concessionária para saber da melhoria do serviço prestado à população, que tem ficado aquém do ideal”, resume Léo Pelanca realçando: “Tivemos esse encontro, passamos as demandas de todos os municípios e aguardamos as ações da empresa.

A população precisa de um serviço de qualidade em suas casas, pois paga caro pela energia”.

CANAL REGIONAL - A reunião aconteceu na Câmara Municipal e, além de prefeitos e representantes municipais, contou com outras autoridades locais que reforçaram a necessidade de aprimoramentos no fornecimento de energia. A Enel foi representada por Andréia Câmara Andrade, responsável pelas Relações Institucionais da empresa no Rio de Janeiro, e Fernando Brito do Nascimento, responsável pela Unidade Territorial Norte.

Ambos afirmaram que a empresa está empenhada em trabalhar de forma colaborativa para atender as necessidades da região. Léo Pelanca enfatiza que o Cidennf vem se consolidando como importante canal de articulação regional, “permitindo que os municípios trabalhem em conjunto para buscar soluções e melhorias em diversas áreas, como infraestrutura, desenvolvimento econômico e prestação de serviços essenciais”.

O prefeito avalia que a reunião com a Enel representa um passo importante para garantir um fornecimento de energia mais eficiente e estável, contribuindo para o crescimento sustentável das cidades consorciadas: “O consórcio seguirá acompanhando as tratativas com a concessionária e reforçando o compromisso com o desenvolvimento regional”.

Estiveram presentes ao debate os gestores e representantes dos municípios de Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São Fidelis, Itaocara, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Porciúncula, Varre-Sai, Bom Jesus do Itabapoana e Macaé.