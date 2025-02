No carnaval de 2024, a programação foi diversificada e garantiu tranqüilidade aos foliões - Foto Divulgação

No carnaval de 2024, a programação foi diversificada e garantiu tranqüilidade aos foliões Foto Divulgação

Publicado 21/02/2025 16:45

Cardoso Moreira – Com abertura dia 28 próximo, até quatro de março, Cardoso Moreira, na região norte do estado do Rio de Janeiro, estará em clima de carnaval. A programação já está definida pelo governo municipal, com atenção especial ao idoso e à mulher.

A prefeita Geane Vincler ressalta que o evento será gratuito e contará com blocos tradicionais, shows e atrações para todas as idades. A abertura, dia 28, terá o CarnaIdoso, voltado para a terceira idade; com concurso de melhor fantasia, escolha da rainha e do rei momo, além de um show com João Paulo e Daniel.

Dia primeiro (sábado de carnaval) haverá desfiles de blocos do Boi Flamengo e do Boi Borracha Fraca. Um show com Matheus Melo fecha a noite. No domingo (2) acontece matinê, programação especial para as crianças, o artista Tio Marcão.

À noite estarão na avenida os bois Vitorioso, Chupa Mas Não Baba e Caldo Verde. Em seguida, show com Diego Carvalho. Para segunda-feira (3) foi programada comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

IMPORTÂNCIA - O Bloco das Princesas desfilará ao lado da Boneca Anita. A sugestão da prefeitura é que as mulheres compareçam de rosa, para celebrar a data, que será marcada. Ainda, pela apresentação de Natalha Fernandes.

O encerramento da “folia”, terça-feira (4), reunirá todos os blocos na avenida, além de show com Elas Sambam. Geane Vincler destaca a importância do carnaval para a cidade: “Não se trata apenas de uma festa cultural que mantém viva a nossa tradição; o carnaval também movimenta a economia local, gerando oportunidades para comerciantes, ambulantes e prestadores de serviço”.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), os cinco dias de folia acontecerão na Praça Ibrahim Assed, Centro. “No local, haverá também apresentações do DJ Maykon Paes, da bateria Furiosa Cardosense e do Mini Trio Pop Show”, resume.