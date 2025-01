Geane Vincler afirma que recebe a decisão com tranqüilidade e acredita na possibilidade de reversão - Foto Divulgação

Geane Vincler afirma que recebe a decisão com tranqüilidade e acredita na possibilidade de reversão Foto Divulgação

Publicado 31/01/2025 14:33

Cardoso Moreira – Reeleita com 68,33% dos votos válidos (7.262), votação considerada histórica em Cardoso Moreira, a prefeita Geane Vincler, do União Brasil, está com o mandato ameaçado. Por decisão da Justiça Eleitoral da 141ª Zona Eleitoral de Italva; ela e a vice, Neriete Navarro Alves, acabam de ser cassadas “por prática de abuso de poder econômico e político durante as eleições municipais de 2024”.

Trata-se de uma ação de investigação eleitoral movida pela advogada e candidata a vereadora (não eleita) Ângela Lucia Quintanilha Campos Braga, denunciando “esquema de compra de votos e perseguição política contra sua candidatura. O Juiz, Rodrigo Pinheiro Rebouças, acatou; no entanto, cabe recurso. Geana diz que recebe a decisão com estranheza, mas com muita tranqüilidade.

Cardoso Moreira (32 anos de fundação) fica na região norte do estado do Rio de Janeiro; tem 522.596 quilômetros quadrados de extensão territorial e cerca de 13 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A eleição de seis de outubro no município teve 10.988 votos totais, incluindo 101 brancos e 259 nulos.

O número de abstenções somou 2.320 eleitores. Na sentença, o magistrado acata denúncia de que a prefeita, então candidata, “teria oferecido dinheiro a eleitores em troca de apoio eleitoral e utilizou a máquina pública para intimidar adversários”.

O juiz entende que “a máquina pública foi utilizada para monitorar e constranger adversários políticos, configurando abuso de poder”. Ao comentar a sentença, a proponente da ação resume que “a Justiça cumpriu seu papel ao impedir que práticas ilegais comprometam a democracia e a vontade popular” e que “a decisão reforça que o abuso de poder não pode ser tolerado”.

Geane foi sentenciada nessa quinta-feira (30), três dias após ter recebido o "Diploma e Comenda do Mérito Feminino - no Grau de Dama Comendadora" e a "Medalha Mérito Feminino", por iniciativa da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci). A solenidade aconteceu no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE).

TRANQUILIDADE - Além da cassação dos mandatos, o magistrado propõe ineligibilidade por oito anos. Caso as demais instâncias mantenham, Cardoso poderá ter novas eleições. Enquanto a ação era julgada na Comarca de Italva (que abrange Cardoso Moreira) Geane participava da reunião de secretariado na Câmara Municipal.

A prefeita e secretários tratavam de planejamento governamental. A reunião, além de marcar os primeiros 30 dias de gestão, serviu para que fossem apresentados os planos e metas para o ano. Em nota, ela enfatiza: “Recebo com estranheza, mas com muita tranquilidade, a decisão em primeira instância do Juízo Eleitoral da nossa Comarca, a respeito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra a nossa chapa”.

Em outro trecho, Geane ressalta: “É importante esclarecer à população que tal decisão não impede o exercício de nosso mandato, que nos foi concedido pela soberana vontade dos mais de sete mil eleitores que nos deram seus votos de confiança. Ressaltamos que todos os recursos judiciais cabíveis já estão sendo elaborados para reverter a referida decisão”.

Concluindo, Geane realça que confia que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) restabelecerá a justiça: “Reafirmamos que nossa campanha foi transparente e seguiu todas as normas eleitorais. Lamento que a vontade da ampla maioria da população cardosense seja constante alvo de ataques e perseguições”.