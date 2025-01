O acadêmico Gerson Oliveira foi quem indicou os nomes de Geane e de Elias para as condecorações - Foto Divulgação

Publicado 28/01/2025 16:22

Cardoso Moreira – Por iniciativa da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci), duas personalidades do governo de Cardoso Moreira (RJ) foram homenageadas, nessa segunda-feira (27), recebendo diplomas e medalhas em reconhecimento aos notáveis trabalhos de ambas em benefício da sociedade.

A prefeita Geane Vincler recebeu o "Diploma e Comenda do Mérito Feminino - no Grau de Dama Comendadora" e a "Medalha Mérito Feminino"; enquanto ao professor e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda Elias Rocha Gonçalves coube a “Medalha Venturis Ventis – Heróis da Pátria”, no grau “Cavalereisco de Comenddor”, juntamente com diploma.

A solenidade aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), cujo presidente, Márcio Pacheco, foi uma das inúmeras autoridades participantes. Tendo na presidência do Conselho diretor Waldireni Paula de Morais Chelala, a Abrasci é instituição que destaca pessoas notáveis em áreas como ciência, artes, história e literatura.

A medalha “Mérito Feminino” é destinada a quem contribui para a transformação da sociedade, defende direitos e conquista espaço em diferentes setores. Nos casos de Geane e Elias, as indicações foram feitas pelo acadêmico Gerson Oliveira dos Anjos Júnior e aprovadas pelos Conselhos Diretor e de Honrarias e Méritos.

FORÇA FEMININA - “Muita alegria e imensa gratidão a Deus por todas as bênçãos que tenho recebido. Sinto-me profundamente honrada em ser reconhecida com uma medalha que simboliza a força feminina e a luta de tantas mulheres por seus direitos e espaço na sociedade”, comemora a prefeita.

Geane ressalta que o desejo dela é que essa homenagem inspire outras mulheres a seguirem firmes em suas batalhas. Elias considera as homenagens o resultado de trabalhos e ações bem sucedidos em prol de causas populares. “Na sua trajetória, a prefeita Geane tem demonstrado espírito de liderança, força, determinação e competência, especialmente na vida pública. A homenagem recebida por ela é um reconhecimento incontestável”.

A Abrasci enfatiza que a condecoração é indicada a personalidades renomadas e excepcionais. Apesar de secretário em Cardoso Moreira, Elias é de Campos dos Goytacazes; conforme a academia o distingue, ele tem notável atuação em benefício da sociedade, também como professor, escritor e advogado.