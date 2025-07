Geane Vincler analisa que a iniciativa facilita o acesso da nossa população a serviços essenciais - Foto Divulgação

Publicado 24/07/2025 17:41 | Atualizado 24/07/2025 17:42

Cardoso Moreira - Expresso do Consumidor, projeto da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor (Sedcon) em parceria com o Procon-RJ, estará no dia primeiro de agosto em Cardoso Moreira, oferecendo atendimento jurídico gratuito, orientação ao consumidor e recebendo reclamações e denúncias.

Com apoio do governo municipal, a unidade móvel, totalmente equipada para garantir um atendimento ágil e acessível a todos, estará instalada na Praça Ibrahim Assed, no centro da cidade desenvolvendo ampla ação de cidadania, das 9h às 13h, com distribuição de senhas até às 11h.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) de Cardoso, além dos serviços do Procon, a estrutura terá ainda a presença do “Poupa Tempo”, do programa RJ Para Todos e da Enel, ampliando as possibilidades de atendimento e facilitando o acesso a diversos serviços em um só lugar.

A importância da iniciativa para os moradores é ressaltada pela prefeita Geane Vincler: “Trazer o Expresso do Consumidor para Cardoso Moreira é garantir mais cidadania e facilitar o acesso da nossa população a serviços essenciais. É uma forma de aproximar o consumidor dos seus direitos e resolver pendências sem precisar sair da cidade”.