Nova unidade móvel permitirá levar cuidados e atendimentos especializados para mais perto da população - Foto Divulgação

Nova unidade móvel permitirá levar cuidados e atendimentos especializados para mais perto da população Foto Divulgação

Publicado 03/06/2026 18:30

Cardoso Moreira - O acesso da população a serviços essenciais de diagnóstico e prevenção acaba de ser ampliado pelo governo de Cardoso Moreira (RJ), por meio de uma moderna Unidade Móvel de Saúde. A ferramenta está ativada desde esta quarta-feira (3), para a realização de exames de mamografia digital e ultrassonografia.

Segundo a prefeita Geane Vincler, a aquisição representa um investimento superior a R$ 2 milhões, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Lima: “Reforça a rede municipal de saúde e garante mais comodidade aos moradores; é mais uma importante conquista”.

A prefeita pontua que o governo cardosense trabalha para oferecer uma saúde cada vez mais eficiente, humanizada e acessível: “Essa unidade móvel representa mais um grande avanço para Cardoso Moreira, aproximando os serviços da população e garantindo mais qualidade no atendimento”.

Geane ratifica que a nova unidade permitirá levar atendimentos especializados para mais perto da população, facilitando o acesso aos exames e contribuindo para diagnósticos mais rápidos e precisos: “A iniciativa também reforça as ações de prevenção e cuidado, especialmente na saúde da mulher”.

Ela lembra que a mamografia é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama: “A chegada do equipamento faz parte dos investimentos contínuos realizados pela administração municipal para fortalecer a saúde pública, ampliar a oferta de serviços e proporcionar mais qualidade de vida aos cardosenses”.