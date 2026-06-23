A unidade está localizada no Bairro das Palmeiras, com espaço especializado, para o atendimento de crianças e famílias - Foto Divulgação

A unidade está localizada no Bairro das Palmeiras, com espaço especializado, para o atendimento de crianças e famílias Foto Divulgação

Publicado 23/06/2026 15:05

Cardoso Moreira – Investir em ferramentas que possam garantir “saúde de qualidade ao alcance de todos” é a filosofia da prefeita de Cardoso Moreira (RJ), Geane Vincler. Mais um passo neste sentido será dado na noite desta terça-feira (a partir das 18h), com a inauguração do Centro de Neurodesenvolvimento Integrado.

A unidade foi projetada no Bairro das Palmeiras (antiga Magnolândia), para oferecer um espaço especializado, moderno e acolhedor para o atendimento de crianças e famílias, fortalecendo as ações de inclusão, acompanhamento e cuidado com o desenvolvimento infantil.

A prefeita tomou a iniciativa, por entender que o desenvolvimento de um tratamento integrado, pelo qual a unificação das metas terapêuticas proporcione a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) praticar as mesmas habilidades em todos os ambientes frequentados.

O centro a ser inaugurado está alinhado em uma estratégia colaborativa transdisciplinar que envolve clínica, família e escola. A Secretaria de Saúde considera que a nova unidade simboliza mais um avanço da rede municipal e o compromisso da administração municipal em ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.