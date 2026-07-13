O espaço contempla academia ao ar livre e playground, quadra de vôlei de praia e pista de atletismo/caminhada - Foto Divulgação

O espaço contempla academia ao ar livre e playground, quadra de vôlei de praia e pista de atletismo/caminhada Foto Divulgação

Publicado 13/07/2026 19:52

Cardoso Moreira – O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, deverá estar em Cardoso Moreira no próximo dia 21, para inauguração do Complexo Urbanístico Municipal . Trata-se de um espaço de lazer, esporte, cultura e convivência construído no Parque de Exposição da cidade pela prefeitura, em parceria com o governo do estado.

Planejado para fomentar o desenvolvimento econômico e social, o projeto tem estrutura para servir como ponto de encontro para as famílias promoção de movimentos de incentivo aos microempreendedores regionais. Representa um importante investimento em infraestrutura, esporte, lazer e qualidade de vida para a população.

O local será também a sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que resume: “O complexo foi projetado para oferecer um ambiente moderno, seguro e acessível para o convívio das famílias cardosenses”. A inauguração está prevista para as 18h, aberta ao público.

A construção do complexo (na Rua Arthur José Belieny no bairro Cachoeiro) consumiu cerca de R$ 2,3 milhões, recursos do governo estadual. A parceria define que a administração e a execução das áreas de lazer e convivência ficam a cargo do município, cabendo ao estado injetar os recursos financeiros e realizar vistorias técnicas.