Exposição será realizada no próximo sábado.Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 07:32

Carmo - No sábado (13), o Centro Cultural Professor Jair Nunes Macuco receberá a exposição de artes plásticas e das premiações de Maria do Rosário Silva Santos, carmense do distrito de Córrego da Prata. O evento também contará com o lançamento do livro "Plenitude do Amor".

A exposição será realizada às, 19h, no centro que fica localizado na Praça Princesa Isabel, 92. Também será realizada a outorga a Comenda Castro Alves e Comenda Padre São José de Anchieta, ambas da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores (Aclaptctc).