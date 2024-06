Caso foi registrado na 112ª DP. - Foto: PCERJ

Publicado 06/06/2024 15:43

Carmo - A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante, em Carmo, acusado de agredir a própria companheira. O homem foi localizado e detido na casa de sua mão, no Centro, na última segunda-feira (3).

Segundo a polícia, a ação ocorreu após a vítima ir até a delegacia e denunciar que havia sido agredida fisicamente com socos no rosto e pontapés, durante uma discussão motivada por ciúmes. A mulher foi encaminhada para atendimento em um hospital da região, enquanto uma equipe foi atrás do autor.

Capturado, o homem confessou ter ingerido bebida alcoólica, perdida a cabeça e agredido a vítima por conta de ciúmes. Sendo assim, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 112ª DP, onde foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.