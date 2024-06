Prisão foi feita por agentes da 112ª DP. - Foto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 21:46

Carmo - Um homem foi preso em flagrante na 112ª DP, nesta quarta-feira (5), pelos crimes de dano ao patrimônio público, desacato, resistência, desobediência e ameaça. Os crimes foram cometidos dentro da delegacia.

O autor havia sido conduzido à delegacia por conta de uma ocorrência de perturbação de sossego. No interior da unidade, ele passou a desacatar e desobedecer os agentes. Além de proferir xingamentos, o indivíduo ofereceu resistência e ameaçou agredir um dos policiais de plantão. Enquanto aguardava no cárcere, o autor avariou a porta do local, causando dano à estrutura física da unidade.