Programa Rio+Perto de VocêFoto: Divulgação

Publicado 03/03/2026 16:15

Carmo - Rio+Saneamento preparou, para o mês de março, uma agenda especial de atendimentos itinerantes voltada aos moradores de municípios da Serra e do Norte Fluminense. Por meio do programa “Rio+Perto de Você”, a concessionária leva sua estrutura de atendimento para mais perto da população, facilitando o acesso aos serviços e promovendo mais comodidade, acessibilidade e cidadania.

Em Carmo, a ação será realizada duas vezes durante o mês. A primeira será no dia 6 de março, das 9h às 16h, na Praça Osmar Ribeiro (Botafogo), no Boa Esperança. A segunda acontecerá no dia 13, no mesmo horário, na Praça Nestor de Assis Ferreira, no Porto Velho do Cunha.

Nos pontos de atendimento, os moradores poderão esclarecer dúvidas sobre tarifas, solicitar novas ligações de água e serviços de manutenção, atualizar dados cadastrais, negociar débitos e consultar a elegibilidade para a Tarifa Social, entre outros serviços.

“Nossa prioridade é desburocratizar o atendimento e garantir que a distância física não seja uma barreira para o cliente. Levamos a estrutura completa das nossas lojas para bairros, praças e centros dessas cidades, permitindo que serviços essenciais, como novas ligações e negociações de débitos, sejam resolvidos com agilidade. Queremos que o morador sinta que a Rio+Saneamento está ao lado dele, pronta para atender suas demandas de forma prática e humanizada”, destaca a gerente-geral regional da Rio+Saneamento, Josiane Vasconcellos.