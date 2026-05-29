Prisão foi realizada por agentes da 112ª DPFoto: Reprodução
Carmo - Um homem foi preso em flagrante em Carmo após uma tentativa de homicídio contra a própria mãe em Carmo. A prisão foi efetuada nesta quinta-feira (28), no bairro Valparaíso.
Segundo os agentes, equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar na qual o autor teria atacado a mãe com golpes de faca após um surto relacionado ao uso de entorpecentes.
A vítima teve diversos ferimentos pelo corpo e recebeu atendimento médico, enquanto o indivíduo foi localizado dentro de casa apresentando comportamento desorientado.
O autor também precisou de atendimento hospitalar e foi autuado em flagrante na 112ª DP. Duas facas com vestígios de sangue foram apreendidas.
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