Prisão foi realizada por agentes da 112ª DP - Foto: Reprodução

Prisão foi realizada por agentes da 112ª DPFoto: Reprodução

Publicado 29/05/2026 19:49 | Atualizado 29/05/2026 19:49

Carmo - Um homem foi preso em flagrante em Carmo após uma tentativa de homicídio contra a própria mãe em Carmo. A prisão foi efetuada nesta quinta-feira (28), no bairro Valparaíso.

Segundo os agentes, equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar na qual o autor teria atacado a mãe com golpes de faca após um surto relacionado ao uso de entorpecentes.

A vítima teve diversos ferimentos pelo corpo e recebeu atendimento médico, enquanto o indivíduo foi localizado dentro de casa apresentando comportamento desorientado.

O autor também precisou de atendimento hospitalar e foi autuado em flagrante na 112ª DP. Duas facas com vestígios de sangue foram apreendidas.

