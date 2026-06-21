Clientes poderão aproveitar condições especiais de negociação - Foto: Arthur Toledo

Clientes poderão aproveitar condições especiais de negociaçãoFoto: Arthur Toledo

Publicado 21/06/2026 12:51

Carmo - A Rio+Saneamento está promovendo uma campanha comercial durante a Copa do Mundo, com condições especiais para negociação de débitos. Nos canais de relacionamento da empresa, os clientes poderão, até o dia 19 de julho, realizar o pagamento de dívidas com até 65% de desconto (conforme perfil e elegibilidade do cliente) e parcelamento em até 21 vezes no cartão (com juros da operadora).

Além das condições de desconto no pagamento, a ação oferece vantagens adicionais para algumas modalidades de negociação, como:

– Isenção de juros e multas por atraso;

– Isenção de juros sobre o parcelamento;

– Isenção da taxa de religação.

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