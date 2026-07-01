Rio+Perto de Você - Foto: Divulgação

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Publicado 01/07/2026 17:36

Carmo - A Rio+Saneamento irá realizar um atendimento itinerante em Carmo no dia 17 de julho. O serviço será oferecido na Praça São Pedro, no bairro Influência, das 9h às 16h.

Será possível realizar a adesão à Tarifa Social, solicitar nova ligação de água ou esgoto, tirar dúvidas sobre consumo e emitir a segunda via de faturas. Além disso, os clientes poderão negociar débitos, com oportunidades especiais de negociação, descontos de até 65% e parcelamento facilitado.

Para ser atendido, basta comparecer ao local munido de um documento de identidade oficial (RG ou CPF) e, se for cliente, de uma conta de água recente, o que facilita a localização da matrícula do imóvel.