Artista será uma das principais apresentações do aniversário da cidade - Foto: Divulgação/Ferrugem

Artista será uma das principais apresentações do aniversário da cidadeFoto: Divulgação/Ferrugem

Publicado 29/09/2026 09:32

O município de Carmo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, prepara uma grande celebração para comemorar seus 145 anos de emancipação política. Entre os dias 10 e 12 de outubro, a Praça Getúlio Vargas, localizada no Centro da cidade, recebe uma programação cultural diversa e com entrada franca, aproveitando o período de feriado prolongado para atrair moradores e visitantes da região.

As grandes atrações musicais do evento incluem nomes de destaque do pagode e da música gospel, como Ferrugem, Tiee e Sarah Beatriz. A grade de shows também conta com apresentações dos artistas Diego Lacer, Raony Farsura, Thiago Cordeiro e do grupo infantil Violúdico, garantindo diversidade de estilos para públicos de todas as idades.

A festa é realizada pela Imagem & Arte, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Carmo, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da TurisRio, da Funarj e de secretarias estaduais.