Equipe percorrerá nove municípios do estadoFoto: Divulgação/Rio+Saneamento
Durante o atendimento, a população poderá solicitar serviços relacionados ao abastecimento de água, além de tirar dúvidas e resolver pendências diretamente com a equipe da concessionária. Entre as opções disponíveis estão pedidos de manutenção e reparos, novas ligações de água, atualização de dados cadastrais, cadastro na Tarifa Social e negociação de débitos.
A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da empresa dos moradores e facilitar o acesso ao atendimento fora das lojas físicas. A ação também permite que os clientes recebam orientações sobre faturas, consumo e outros assuntos relacionados aos serviços prestados pela concessionária.
Atendimento em outras cidades
Em Natividade, a ação também será realizada nesta quarta-feira (8), na Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, no bairro Balneário, próximo ao Hospital. Já em São Fidélis, o atendimento está marcado para o dia 14 de outubro, na Praça Guilherme Tito de Azevedo, no Centro.
No dia 15, será a vez de Sumidouro, com atendimento na Rua João Amâncio, nº 95, na Rodoviária Municipal. Em Trajano de Moraes, a equipe estará no dia 16, na Avenida Amaral Peixoto, no KM 57, em Nova Esperança, em frente ao Trajano Country Clube.
São José de Ubá receberá a iniciativa no dia 19, na Avenida João Orlando Rodrigues, no Centro, ao lado do Ceasa. Em Bom Jardim, o atendimento ocorrerá no dia 22, na Rua José Cláudio Monerat, em Banquete, na Praça Principal. Na mesma data, Carapebus terá a ação na Rua Manoel Francisco Pinto, no Centro, também na praça principal.
Encerrando o cronograma de outubro, Macuco receberá a equipe da Rio+Saneamento no dia 29, na Rua Dr. Mário Freire Martins, na Praça Prof. João Brasil, no Centro.
Segundo a gerente dos municípios da Serra e Norte Fluminense, Josiane Vasconcellos, a proposta do programa é aproximar a concessionária da população e facilitar o acesso aos serviços. “Queremos garantir que todos os moradores dos municípios atendidos tenham acesso fácil e transparente aos nossos serviços, desde uma orientação sobre faturas até o cadastro na Tarifa Social. Levar nossa equipe às praças e locais públicos reforça nosso compromisso de prestar assistência humanizada e de estar presente no dia a dia da população”, afirmou.
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