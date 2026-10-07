Equipe percorrerá nove municípios do estado - Foto: Divulgação/Rio+Saneamento

Equipe percorrerá nove municípios do estadoFoto: Divulgação/Rio+Saneamento

Publicado 07/10/2026 17:36 | Atualizado 07/10/2026 17:46





Durante o atendimento, a população poderá solicitar serviços relacionados ao abastecimento de água, além de tirar dúvidas e resolver pendências diretamente com a equipe da concessionária. Entre as opções disponíveis estão pedidos de manutenção e reparos, novas ligações de água, atualização de dados cadastrais, cadastro na Tarifa Social e negociação de débitos.



A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da empresa dos moradores e facilitar o acesso ao atendimento fora das lojas físicas. A ação também permite que os clientes recebam orientações sobre faturas, consumo e outros assuntos relacionados aos serviços prestados pela concessionária. Moradores de Carmo poderão acessar serviços da Rio+Saneamento sem precisar se deslocar até uma loja de atendimento nesta quinta-feira (8). A concessionária realizará uma ação do programa Rio+Perto de Você, das 9h às 16h, na Rua José Ferreira Alves, nº 247, em Influência, no Cras Sebastião da Mota Leite.Durante o atendimento, a população poderá solicitar serviços relacionados ao abastecimento de água, além de tirar dúvidas e resolver pendências diretamente com a equipe da concessionária. Entre as opções disponíveis estão pedidos de manutenção e reparos, novas ligações de água, atualização de dados cadastrais, cadastro na Tarifa Social e negociação de débitos.A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da empresa dos moradores e facilitar o acesso ao atendimento fora das lojas físicas. A ação também permite que os clientes recebam orientações sobre faturas, consumo e outros assuntos relacionados aos serviços prestados pela concessionária.

Atendimento em outras cidades

Além de Carmo, o programa Rio+Perto de Você terá ações ao longo de outubro em outros oito municípios das regiões Serrana e Norte Fluminense. Os atendimentos serão realizados em locais públicos e de circulação dos moradores, sempre das 9h às 16h.



Em Natividade, a ação também será realizada nesta quarta-feira (8), na Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, no bairro Balneário, próximo ao Hospital. Já em São Fidélis, o atendimento está marcado para o dia 14 de outubro, na Praça Guilherme Tito de Azevedo, no Centro.



No dia 15, será a vez de Sumidouro, com atendimento na Rua João Amâncio, nº 95, na Rodoviária Municipal. Em Trajano de Moraes, a equipe estará no dia 16, na Avenida Amaral Peixoto, no KM 57, em Nova Esperança, em frente ao Trajano Country Clube.



São José de Ubá receberá a iniciativa no dia 19, na Avenida João Orlando Rodrigues, no Centro, ao lado do Ceasa. Em Bom Jardim, o atendimento ocorrerá no dia 22, na Rua José Cláudio Monerat, em Banquete, na Praça Principal. Na mesma data, Carapebus terá a ação na Rua Manoel Francisco Pinto, no Centro, também na praça principal.



Encerrando o cronograma de outubro, Macuco receberá a equipe da Rio+Saneamento no dia 29, na Rua Dr. Mário Freire Martins, na Praça Prof. João Brasil, no Centro.



Segundo a gerente dos municípios da Serra e Norte Fluminense, Josiane Vasconcellos, a proposta do programa é aproximar a concessionária da população e facilitar o acesso aos serviços. “Queremos garantir que todos os moradores dos municípios atendidos tenham acesso fácil e transparente aos nossos serviços, desde uma orientação sobre faturas até o cadastro na Tarifa Social. Levar nossa equipe às praças e locais públicos reforça nosso compromisso de prestar assistência humanizada e de estar presente no dia a dia da população”, afirmou.