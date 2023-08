Centro Educacional Integrado de Casimiro de Abreu inaugura horta familiar - Foto: Divulgação

Centro Educacional Integrado de Casimiro de Abreu inaugura horta familiarFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2023 12:19 | Atualizado 07/08/2023 12:20

Casimiro de Abreu - O Centro Educacional Integrado (CEI) Casimiro de Abreu, localizado na Mataruna, deu um passo significativo rumo à aceleração da aprendizagem e correção de distorções entre escolaridade e idade dos alunos ao inaugurar sua Horta Familiar. A iniciativa da Horta Familiar é fruto de uma parceria entre as secretarias de Agricultura, Fundação Municipal Casimiro de Abreu - por meio dos programas Jovem Agricultor Orgânico e Paisagista Mirim -, Educação e Obras.



A produção colhida na horta terá um destino valioso: será utilizada para a merenda escolar do CEI e também poderá beneficiar as famílias dos alunos. O prefeito Ramon, durante a inauguração, expressou seu orgulho em relação ao projeto e ressaltou a importância da iniciativa diante da realidade atual das crianças, elogiando tanto o diretor do CEI, Rodrigo Pimentel, quanto a Secretaria de Educação pela colaboração.



Além da inauguração da horta, os estudantes do CEI tiveram a oportunidade de participar de uma roda de conversas, onde o prefeito Ramon respondeu a perguntas e interagiu com os alunos.



O evento contou com a presença de diversos representantes municipais, incluindo os secretários Gracenir de Oliveira (Educação), Douglas Veloso (Agricultura), Priscila Bonifácio (FMCA), Rafael Jardim (Obras) e Wellington Lima (Segurança). Também marcaram presença o pastor Bruno Mororo, a subsecretária de Educação Rogéria dos Santos Silva, o vereador Wellington Santos, entre outros convidados.



A inauguração da Horta Familiar é um marco no compromisso contínuo de proporcionar um ambiente educacional enriquecedor e sustentável para os estudantes do CEI Casimiro de Abreu.

Centro Educacional Integrado de Casimiro de Abreu inaugura horta familiar Foto: Divulgação