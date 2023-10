Sindicomércio anuncia Natal Sesc para 2024 em Rio das Ostras e Casimiro de Abreu - Foto: Jorge Ronald

Casimiro de Abreu - O presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres, utilizou as redes sociais da instituição para fazer um emocionante anúncio: a confirmação do Natal Sesc em dois municípios da Região dos Lagos, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Esta edição marca a terceira vez consecutiva que o Sindicato, em colaboração com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e os municípios, cria uma atmosfera natalina e oferece uma programação cultural especial para a população.

A parceria entre o Sindicomércio e as cidades de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu tem sido um sucesso nos últimos anos, consolidando-se como um evento tradicional na região durante a temporada natalina. A cidade se transforma com decorações iluminadas, criando um cenário mágico que celebra o espírito natalino.

Além das luzes deslumbrantes e decorações encantadoras, o Natal Sesc também oferece uma rica programação cultural com temas natalinos. Isso inclui apresentações musicais, teatrais e atividades interativas para todas as idades, promovendo o lazer e a cultura na região, unindo a comunidade em uma atmosfera festiva.

Marcelo Ayres enfatizou a importância da colaboração entre as prefeituras de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, por meio de suas Secretarias de Turismo, para o sucesso do Natal Sesc. Essa parceria entre o setor público e o privado desempenha um papel crucial na realização de um evento de grande magnitude e relevância para a região.

Além de criar uma atmosfera mágica e oferecer entretenimento cultural de qualidade, essa iniciativa tem um papel fundamental no fortalecimento do comércio local durante o período natalino. Ela impulsiona as vendas e estimula a economia das cidades de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Com atrações atrativas e uma atmosfera natalina encantadora, o comércio varejista espera atrair tanto moradores quanto turistas, o que é essencial para a recuperação econômica da região.

Nos próximos dias, o Sindicomércio promete revelar detalhes sobre a programação do Natal Sesc, bem como os locais específicos que serão iluminados nas duas cidades. Essa revelação é aguardada com grande expectativa pela comunidade, que já demonstra um entusiasmo significativo em relação ao evento e sua magia natalina.