Jogos Esportivos do Poeta iniciam finas a partir do próxima sextaFoto: Divulgação

Publicado 28/11/2023 12:28 | Atualizado 28/11/2023 12:29

Casimiro de Abreu - A cidade de Barra de São João está prestes a testemunhar a emocionante fase final dos Jogos Estudantis do Poeta. O Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco e as escolas Pr. Abel Lyrio e CIEP José Bicudo Jardim serão palco para as intensas competições marcadas para os dias 1, 2, 8 e 9 de dezembro. Com 11 escolas participantes, a competição, que teve início em 20 de outubro, chega agora a uma etapa crucial.

As escolas CIEP José Bicudo Jardim, CIEP Ludevis Teixeira Bastos, Escola Municipalizada Mataruna, Escola Municipalizada Santa Luzia, Escola Municipal Christiane Salles, Escola Estadual Santa Maria, Centro Educacional Batista, CEI Casimiro de Abreu, CEI Barra de São João, Colégio Resolve e Escola Positiva são as protagonistas dessa emocionante jornada esportiva.

O cronograma das finais promete dias repletos de adrenalina e habilidades esportivas. No dia 1º de dezembro, o Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco Jardel será palco da Final do Voleibol, das 10h às 17h. Em seguida, no dia 2 de dezembro, as equipes se enfrentam na Final do Queimado, também no Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco Jardel, das 8h às 18h.

No dia 8 de dezembro, a competição continua com a Final do Basquete e Handebol na Escola Municipal Pastor Abel de Souza Lyrio, das 8h às 17h. O ponto culminante acontece no dia 9 de dezembro, com a aguardada Final do Futsal e a emocionante Cerimônia de Encerramento, programadas para o CIEP 459 Municipalizado José Bicudo Jardim, das 8h às 18h.

A população está convidada a prestigiar esse evento esportivo que promove o espírito de equipe, competitividade saudável e celebração do talento estudantil em Barra de São João.