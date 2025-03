Poetas participam do evento, apresentando suas obras e interagindo com o público - Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 09:49 | Atualizado 24/03/2025 09:50

O Museu Casa de Casimiro de Abreu, em Barra de São João, será palco da 6ª e 7ª edição do evento Som no Museu, reunindo apresentações musicais, exposições artísticas e atividades literárias. Com entrada gratuita, o festival acontece nos dias 29 e 30 de março, oferecendo um fim de semana repleto de cultura e entretenimento.

A programação musical começa no sábado (29), às 16h30, com um tributo a Zeca Pagodinho, interpretado por Fábio Negroni, Rodrigo Fernandes e Cabelo. Às 18h30, a roda de choro do grupo Raiz de Figueira toma conta do evento, com o DJ LP Jota comandando os intervalos. No domingo (30), às 16h, Márcia Costa e banda trazem um show recheado de ritmos brasileiros, seguidos por Ivo Vargas e o projeto Mangue Session, às 18h.

Além da música, o evento contará com a exposição “Pinturas às Cegas”, do artista Rond Ezér, e esculturas em cerâmica de Rodrigo Fernandes. Na literatura, os poetas Raphael Carvalho e Kamilla Siciliano interagem com o público.