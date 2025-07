Profissionais se reuniram no Cineteatro Meus Oito Anos para discutir práticas que fortalecem o aleitamento materno - Foto: Divulgação

Profissionais se reuniram no Cineteatro Meus Oito Anos para discutir práticas que fortalecem o aleitamento maternoFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 18:28

Casimiro de Abreu - A cidade de Casimiro de Abreu iniciou as atividades do Agosto Dourado com uma capacitação voltada aos profissionais da rede municipal de saúde. O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), no Cineteatro Meus Oito Anos, reunindo equipes das coordenações de saúde para uma formação voltada ao fortalecimento do aleitamento materno.

A atividade teve como foco principal a preparação dos servidores para as ações da campanha Agosto Dourado, que será intensificada ao longo do mês. Participaram do encontro a enfermeira Elis Marchon, a psicóloga Lia Carvalho e os nutricionistas Pâmela Harduim, Bianca Ribeiro e Alexandre Guimarães, que abordaram diferentes aspectos do tema.

Entre os tópicos discutidos, destacaram-se o vínculo afetivo gerado entre mãe e bebê por meio da amamentação, a forma correta de amamentar, a alimentação materna e seus reflexos na produção de leite, além de questões relacionadas à suplementação infantil e à importância do acolhimento psicológico durante a gestação e o pós-parto.

De acordo com a secretária de Saúde, Luciana Dames, capacitar a equipe é uma estratégia fundamental para garantir um atendimento mais qualificado às gestantes e puérperas atendidas nas unidades do município. "Investir na formação dos nossos profissionais é oferecer um cuidado mais humano e eficiente para nossas famílias", afirmou.

A iniciativa integra as ações de promoção da saúde da mulher e da infância, alinhadas às diretrizes do Ministério da Saúde para ampliar a conscientização sobre os benefícios do aleitamento exclusivo até os seis meses e complementar até os dois anos ou mais.