Polícia abordou o veículo clonado próximo à ponte de Barra de São JoãoFoto: Divulgação
32º BPM recupera veículo roubado em Barra de São João
Ação rápida da polícia resultou na prisão de suspeito e apreensão do automóvel
Polícia Militar prende suspeito e apreende drogas em Casimiro de Abreu
Ação reforça combate ao tráfico de entorpecentes na região
II Encontro Regional de Conselhos Tutelares debate evasão escolar em Casimiro de Abreu
Evento reforça papel do Conselho Tutelar na proteção de crianças e adolescentes e no combate ao abandono escolar
Casimiro de Abreu recebe primeira Mostra Cine+ de Cinema Brasileiro
Evento gratuito apresenta mais de 40 curtas-metragens em salas públicas e celebra diversidade cultural nacional
Ação social lembrará em Casimiro de Abreu o Dia da Luta pelas Pessoas em Situação de Rua
Moradores em vulnerabilidade receberam kits de higiene, cobertores e refeição quente durante abordagem do CREAS
Programa de Emagrecimento Saudável promete transformar hábitos em Casimiro de Abreu
Iniciativa reúne prática de exercícios, reeducação alimentar e apoio psicológico para adultos com sobrepeso
