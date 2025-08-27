Polícia abordou o veículo clonado próximo à ponte de Barra de São João - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 15:26 | Atualizado 27/08/2025 15:26

Casimiro de Abreu - O 32º Batalhão da Polícia Militar recuperou, na última terça-feira, um veículo Honda City que havia sido roubado, em Barra de São João. Durante patrulhamento no centro da cidade, os policiais receberam informação de que um carro prata, placa RKQ2F99, poderia ser clonado.

A equipe localizou o veículo próximo à ponte da localidade e solicitou a documentação ao condutor. Ele apresentou apenas um comprovante de CRLV de 2023 e informou ter adquirido o carro recentemente, por R$ 25.000, em transação feita pelo Facebook, sem recibo ou documentação formal.

Após verificação detalhada no posto da Polícia Rodoviária Federal, foi constatado que se tratava de um Honda City LX, placa LUK4G59, registrado como roubado sob ocorrência nº 036-04422/2025.

O suspeito foi conduzido à 121ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.