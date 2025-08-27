Participantes da Corrida do Poeta percorrem ruas do Centro com segurança e pontos de hidratação - Foto: Ilustração

Publicado 27/08/2025 15:45 | Atualizado 27/08/2025 15:46

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu vai celebrar seus 166 anos de Emancipação Político-Administrativa com a tradicional Corrida do Poeta, marcada para o dia 14 de setembro, domingo. O evento terá largada às 7h, na Praça Feliciano Sodré, no Centro, e promete unir esporte, cultura e qualidade de vida em uma programação especial para moradores e visitantes.

A corrida contará com dois percursos: a caminhada de 3 km, voltada para quem busca lazer e bem-estar, e a corrida de 8 km, destinada aos participantes que desejam se desafiar. Os trajetos serão sinalizados, e pontos de hidratação estarão disponíveis ao longo do percurso e na chegada, garantindo conforto e segurança aos inscritos.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de setembro, ou enquanto houver vagas disponíveis, pelo site oficial. O valor é de R$ 79,90 mais taxas. O evento vai além da competição esportiva, oferecendo também uma homenagem à cultura local e ao poeta que dá nome à cidade, fortalecendo o vínculo entre história, esporte e comunidade.