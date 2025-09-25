Autoridades e representantes assinam termo de pactuação do projeto "Novo Caminho", que atua na prevenção à violência doméstica - Foto: Vitor Nantes

Autoridades e representantes assinam termo de pactuação do projeto "Novo Caminho", que atua na prevenção à violência domésticaFoto: Vitor Nantes

Publicado 25/09/2025 15:52

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu deu um passo histórico no enfrentamento à violência doméstica ao lançar, nesta quarta-feira (24), o projeto “Novo Caminho”, uma iniciativa inédita no estado do Rio de Janeiro. Voltado para homens autores de agressão, o programa propõe grupos de escuta e diálogo com o objetivo de conscientizar e transformar comportamentos, interrompendo o ciclo de violência.

Encaminhados pelo Ministério Público e avaliados pelo Judiciário, os participantes, atualmente cinco em liberdade provisória, passam por encontros supervisionados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Quando necessário, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) também é acionado. O não cumprimento da frequência resulta no retorno ao sistema prisional, garantindo responsabilidade e monitoramento.

“Este projeto é novidade não só em Casimiro de Abreu, mas talvez em toda a região e no estado”, afirmou o promotor de Justiça José Francisco Walter, destacando a inovação da proposta. Para a secretária de Ação Social, Priscila Bonifácio, a iniciativa reforça a importância de trabalhar com aqueles que hoje estão no sistema carcerário, mas que amanhã retornarão à sociedade. “Estou muito esperançosa de que conseguiremos quebrar o ciclo da violência doméstica”, disse.

O prefeito Ramon Gidalte ressaltou que o projeto amplia as ações da gestão voltadas à proteção das mulheres, complementando a atuação da Patrulha Maria da Penha, do CEAM e do Conselho Tutelar. “Estamos comprometidos com políticas que acolhem vítimas e transformam agressores. É uma iniciativa essencial para reduzir a violência de gênero”, afirmou.

A solenidade de lançamento, realizada no auditório do CREAS, contou com a assinatura simbólica do termo de pactuação pelo prefeito, representantes do CREAS e do MP, além de secretários, coordenadores e servidores municipais. A ação posiciona Casimiro de Abreu na vanguarda de políticas públicas que unem acolhimento e prevenção, promovendo segurança e mudança social para toda a comunidade.