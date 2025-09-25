Autoridades e representantes assinam termo de pactuação do projeto "Novo Caminho", que atua na prevenção à violência domésticaFoto: Vitor Nantes
Casimiro de Abreu lança projeto pioneiro para transformar agressores de mulheres
"Novo Caminho" oferece grupos de reflexão e responsabilização de homens, reforçando o combate à violência doméstica no município
Homem é preso em Casimiro de Abreu com mandado em aberto por homicídio
Caso de violência doméstica revela antecedentes criminais do suspeito, que permanece detido na 121ª DP
Semana do Trânsito reforça segurança e conscientização entre servidores municipais
Palestra da PRF marca abertura do evento com foco em direção responsável e preservação da vida
Dia D de vacinação antirrábica mobiliza moradores de todos os distritos
Cães e gatos acima de três meses serão imunizados em postos espalhados pelo município no sábado, 27 de setembro
PRF e Vigilâncias realizam operação contra produtos irregulares na BR-101 em Casimiro
Ação conjunta apreende mel, queijo e própolis sem registro, protegendo a saúde pública
Ação social da FIA-RJ chegará a Casimiro de Abreu com serviços diversos
Evento oferece serviços de documentação, oficinas, saúde e lazer para jovens e famílias da cidade
