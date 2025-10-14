Praião de Barra de São João deve receber dezenas de atletas e admiradores da pesca esportiva neste domingo - Foto: Divulgação

Praião de Barra de São João deve receber dezenas de atletas e admiradores da pesca esportiva neste domingoFoto: Divulgação

Publicado 14/10/2025 14:43

Casimiro de Abreu – As varas e anzóis já estão prontos para entrar em ação em Barra de São João. No próximo domingo (19), o tradicional Praião será o cenário da 5ª etapa do Campeonato Estadual de Pesca, um dos eventos mais aguardados pelos amantes do esporte no Estado do Rio de Janeiro.

A competição, organizada pela Federação de Pesca e Lançamento do Estado do Rio de Janeiro (FEPELERJ), começa às 7h30 e deve reunir cerca de 120 competidores de várias regiões, disputando nas categorias masculino, feminino, máster, sênior e juvenil.

Mais do que uma disputa, o torneio representa a união de gerações de pescadores e o fortalecimento da pesca esportiva no país. A etapa faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Pesca e Lançamento (CBPL/NPB) e promete atrair moradores e visitantes, movimentando a economia local com a presença de atletas e famílias que aproveitam o clima de confraternização à beira-mar.