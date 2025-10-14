Praião de Barra de São João deve receber dezenas de atletas e admiradores da pesca esportiva neste domingoFoto: Divulgação
Barra de São João será palco da 5ª etapa do Campeonato Estadual de Pesca
Tradicional Praião deve reunir mais de 100 competidores e movimentar o fim de semana em Casimiro de Abreu
Barra de São João será palco da 5ª etapa do Campeonato Estadual de Pesca
Tradicional Praião deve reunir mais de 100 competidores e movimentar o fim de semana em Casimiro de Abreu
Teatro e humor inspiram reflexão sobre o mercado de trabalho em Casimiro de Abreu
Projeto "Há Vagas para Novos Colaboradores" chega aos CRAS de Barra de São João e Mataruna, misturando crítica social e oportunidades de aprendizado
Comunidade de Professor Souza ganha Núcleo de Proteção e Defesa Civil
Projeto aproxima moradores e poder público para fortalecer a prevenção de desastres e garantir mais segurança em Casimiro de Abreu
Mulheres ganham dia especial de cuidado e informação em Casimiro de Abreu
Ação do Outubro Rosa em Barra de São João reuniu mais de 130 participantes com atendimentos, palestras e momentos de acolhimento
Vacinação contra a raiva vai percorrer regiões de Casimiro de Abreu
Após Dia D com mais de 5 mil animais imunizados, equipes seguem para áreas rurais e serranas
Justiça Eleitoral decide futuro do vereador Pedro Gadelha no dia 7 de outubro
TRE-RJ vai julgar recurso após cassação do diploma por suspeita de compra de votos nas eleições de 2024
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.