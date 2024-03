Publicado 24/03/2024 00:00

No alto da montanha brilha uma luz. Ela espera por quem a veja daqui da planície.

Ela precisa ser captada, precisa de um "transformador" para que possa chegar a outras pessoas menos videntes.

Nem todos a percebem, embora brilhe para todos.

O que distingue um olhar do outro? Por que uns a enxergam e outros não? Por que alguns querem guardá-la para si, enquanto outros o que mais desejam é compartilhar aquela luminosidade?

Equanimidade: desejar para o outro a mesma felicidade que julgamos merecer.

Compaixão, simpatia pelo próximo.

Não há quem não busque escapar da dor e do sofrimento. Somos muito parecidos em nossa essência.

O Budismo é um manancial inesgotável de ensinamentos teóricos e práticos que visam nos fazer compreender qual é a nossa verdadeira natureza.

Há locais, livros e cada vez mais palestras públicas on-line que podem nos ajudar a entender os fundamentos dessa filosofia milenar. Mas é preciso saber escolher.

Um canal on-line muito acessado é o do amigo Bruno Carlucci, estudante dedicado do Budismo tibetano. Há muitos vídeos dele disponíveis no YouTube, no Canal Jnana-Bruno Carlucci.

Alguns títulos de suas aulas/palestras/conversas: Os doze elos e a roda do Samsara; Reencarnação, Identidade e Tendências - Perguntas e Respostas; A purificação do Karma; A luta contra as aflições; e vários outros.

Buscamos respostas para nossas dúvidas e inquietações. Há inúmeras vias para o autoconhecimento. Que a porta apropriada se abra para nós, à nossa batida. Vamos!