Publicado 25/02/2024 00:00

Hoje trago uma mensagem muito inspiradora de Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986). É autor de vários livros, disponibilizados no Brasil pela editora Nova Era.



Este filósofo e pedagogo búlgaro mudou-se em 1937 para a França, onde desenvolveu seu trabalho e realizou inúmeras conferências. Sua obra é marcada pela multiplicidade de aspectos e uma questão fundamental: o aperfeiçoamento do homem.



Qualquer que seja o tema que ele aborda, é invariavelmente tratado em função do uso que o ser humano pode fazer dele para obter uma melhor compreensão de si mesmo e conduzir sua vida da melhor maneira. Veja o exemplo abaixo:



"Quer mostrar que você é inteligente? Você mostrará que é inteligente se souber superar os inconvenientes encontrados na vida coletiva, se conseguir estabelecer a paz em todos os lugares, manifestando amor, paciência e bondade.



Renuncie às críticas e será uma tremenda vitória sobre si mesmo; você ficará feliz por ter conseguido instalar a harmonia em si e ao seu redor.



Você deve entender que as relações humanas são algo muito complexo; as afinidades e as antipatias são geralmente determinadas por encarnações passadas. É por isso que não se deve julgar os outros; o que quer que façam é problema deles, e um dia terão que responder por sua atitude.



O importante para você é ter relações com o próximo que lhe permitam progredir, evoluir e ser para ele útil e benéfico."



Outro pequeno trecho do livro Regras de ouro para a vida cotidiana:



"Não é porque a ciência e a tecnologia fornecem diariamente novos aparelhos e novos produtos que facilitam a vida que vocês devem se entregar. Cada um desses aperfeiçoamentos deve ser considerado como uma possibilidade de se dedicar a atividades espirituais."



Meditemos. Podemos. Vamos!