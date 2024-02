Publicado 11/02/2024 00:00

Parece senso (quase) comum que o ser humano é mais do que só o corpo físico. Registros antigos e contemporâneos mostram uma infinidade de informações relativas a uma continuidade da vida após o desencarne, e um retorno para novas experiências após um certo período de ajustes e repouso.



Mas o que é que reencarna?



Vamos ver o que nos diz a Teosofia. "Em nossa Doutrina Oculta", explica H.P. Blavatsky, "existe uma grande diferença entre uma Individualidade impessoal e uma Personalidade individual".



Vamos dar um exemplo: uma pessoa que hoje se chama Fernando não reencarnará nem será Fernando em seu próximo nascimento; mas será um novo ser, nascido dos pensamentos e das ações do Fernando; sua própria criação, filho e fruto de sua vida atual, o efeito das casas que ele está produzindo agora.



Ou seja, a pessoa que conhecemos não reencarnará de novo, mas sim o "Espírito" ou a "Mônada" que a anima, que é eterna e indestrutível.



Esta Mônada será revestida muitas e muitas vezes de várias formas humanas, cada uma delas com uma nova personalidade, como a personalidade que hoje "é" Fernando. Como uma árvore poderosa que se reveste a cada primavera de uma nova folhagem, para vê-la murchar e fenecer por ocasião do outono. O botão que deixou de abrir um ano reaparecerá no próximo. E assim continuamente para tudo o que vive,

enquanto durar o Grande Ciclo.



Podemos utilizar uma outra analogia para a mesma explicação: o ator (o Espírito) é o mesmo, mas os personagens variam em cada peça.



Vida que segue, sempre revelando novos aspectos de nosso Ser real, com o Carma, a grande lei do equilíbrio, ajustando tudo em nós e à nossa volta.