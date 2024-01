Publicado 14/01/2024 00:00

Para começar bem o mês, selecionei algumas frases do livreto "Gemas do Oriente", compilado por Helena Blavatsky, um axioma para cada dia do ano:

- Só é sábio aquele que mantém o domínio de si mesmo.

- Toda a nossa dignidade consiste no pensamento; portanto, preparemo-nos para pensar bem, pois este é o princípio da moral.

- A bajulação é uma moeda falsa que só circula por causa de nossa vaidade.

- Aqueles que não observaram a disciplina adequada e não reuniram tesouros na juventude perecem como garças velhas em um lago sem peixes.

- Os homens e mulheres sábios são portadores de luz.

- Aquele que se livra dos desejos, vivendo sem apegos e egoísmo, obtém a felicidade.

- O primeiro dever ensinado pela Teosofia é o de cumprir o nosso dever de forma inabalável em cada ocupação.

- Uma vida íntegra, uma vida espiritualizada, esta é a melhor preciosidade.

- A falsa amizade é como uma planta parasita, que mata a árvore que abraça.

- A alma amadurece com lágrimas.

- Busque refúgio em tua alma; encontre lá o teu céu!

- Um estômago pequeno pode ser preenchido até ficar saciado, mas uma mente estreita nunca ficará satisfeita, nem mesmo com todas as riquezas do mundo.

- Aquele que negligenciar seu dever perante sua consciência também deixará de pagar sua dívida para com seu semelhante.

- Mantém os olhos abertos ou o destino os abrirá para ti.

- Duas coisas são impossíveis neste mundo de ilusão: desfrutar mais do que o carma permite; morrer antes de ter chegado a hora.