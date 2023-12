Publicado 31/12/2023 00:00

O jainismo é a mais antiga religião de Índia, com mais de dois mil e setecentos anos. Mahavira é seu grande profeta, o filósofo que enfatizou a necessidade de sabermos viver. Viver e ser feliz. Para isso torna-se fundamental a prática de ahimsa (a não violência).



Foi o jainismo que introduziu este conceito na Índia. Ahimsa era um dos princípios centrais dos ensinamentos de Mahavira, indica o modo de vida jaina e a prática da virtude de não causar dor a nenhum ser vivo. Sua vivência reduz os conflitos e torna a vida mais fácil. Quando não há autocontrole e domínio das paixões, estamos sujeitos ao apego, aversão, raiva, falsidade, gula, egoísmo e às constantes perturbações da mente. Mahavira insistiu nos princípios éticos e morais. Precisamos, segundo ele, aprender a viver em sociedade. A amizade e a solidariedade precisam ter espaço.



Esta religião enfatiza cinco grandes votos: ahimsa (não-violência), satya (veracidade), asteya (não roubar), brahmacharya (renúncia aos prazeres, ser casto) e aparigraha (desapego).



Textos jainas mais antigos tratam da natureza do universo, a relação da alma com a matéria, astronomia, astrologia, métodos esotéricos da yoga e siddhis (poderes).



Entre os tópicos enfatizados pelo jainismo está que a alma precisa ser consciente e usar sua intuição e sabedoria. A alma é influenciada pelo karma. O tema do karma é uma de suas ideias centrais. Outro ponto fundamental nos ensinamentos é a ética, pois, com sua ênfase em ahimsa, o jainismo é visto como um grande sistema ético. Não causar dor a ser vivo algum é algo mais do que o não matar, é uma atitude a favor da vida.



Esta postura teve influência em Sidharta, o Buddha, na sua ética da compaixão. No século XX, em seu esforço pela independência da Índia, o famoso Gandhi reafirmou o preceito de ahimsa.



Para quem se interessar, estas informações constam do livro "A Filosofia dos Rishis da Índia Antiga", da editora Garbha Lux, em que o autor, Alberto Brum trata também de Vedas, Upanishads, Gitas, Puranas, Darshanas, Buddha-Dharma e Yoga Vasistha.



E que este dia seja de paz para todos os seres!