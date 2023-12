Publicado 03/12/2023 00:00

- "Bom Senso" mandou lembranças?

- Deve estar viajando. Saiu sem avisar. Não temos notícias dele faz um bom tempo.

Para onde terá ido? Por que se afastou tanto de nós? O que fizemos com ele? Será que cometemos algum erro que o feriu e o levou a afastar-se? Haverá esperança de retorno? Quem poderá responder? Alguém sabe de seu possível paradeiro e do motivo do desaparecimento? Alguma pista?

A vida sem esse amigo querido não é nada boa. "Bom Senso" é comunicativo, agrega, releva, pondera, é maleável... Tem tantas qualidades, é simples e sincero, por isso faz tanta falta.

Se você concordar e puder colaborar, podemos espalhar cartazes pela cidade – ou usar as redes sociais – com uma imagem recente dele e o cabeçalho "PROCURA-SE".

Acabei de me lembrar de outro amigão, parceiro de "Bom Senso": o senhor Gentileza.

Quem é do Rio deve recordar que este personagem magistral costumava escrever frases auspiciosas em muros, paredes e viadutos da cidade. Ganhou até uma música de Marisa Monte e uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. Isso não é para qualquer um!

Será que Gentileza está reunido com Bom Senso em algum recanto deste planeta, esperando o momento oportuno de reentrarem em cena?

Enquanto isso, o que podemos fazer para minimizar a ausência deles? Será que foi deixada alguma semente em corações receptivos?

