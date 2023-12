Publicado 17/12/2023 00:00

Hoje trouxe para você um parágrafo do livro "IMPÉRIO DE VERDADES – A História da Fundação do Brasil Contada por um Membro da Família Imperial Brasileira". Este membro é Luiz Philippe de Orleans e Bragança.

O autor pretendeu refletir sobre o processo de libertação de nosso país, a construção de uma nação e os nomes importantes que ajudaram a cimentar as bases do que hoje é o Brasil. Para isso, utilizou ampla e profunda pesquisa histórica, incluindo correspondências de D. João VI, D. Leopoldina, além de documentos oficiais da época.



Cito aqui um parágrafo, trecho de uma carta escrita por D. Pedro II para D. Pedro I, preocupado em preparar o filho para o que este poderia vir a enfrentar anos depois. D. Pedro II foi obrigado a lutar contra uma educação ruim e viciosa, condições políticas aflitivas e difíceis, uma corte ignorante, grosseira e corrompida, o que não era fácil.



Trecho da carta:

"O tempo em que respeitavam os príncipes por serem príncipes unicamente acabou-se; no século em que estamos, em que os povos se acham assaz instruídos de seus direitos, é mister que os príncipes igualmente sejam e conheçam que são homens e não divindades e que lhes é indispensável terem muitos conhecimentos e boa opinião para que possam ser mais depressa amados do que mesmo respeitados – o respeito de um povo livre para seu chefe deve nascer da convicção, que aquele tem, de que seu chefe é capaz de o fazer chegar àquele grau de felicidade a que ele aspira, e assim não sendo, desgraçado chefe, desgraçado povo [...]".



Luiz Philippe visa com este livro "restaurar não só uma parte da História do Brasil, mas retratar as faces humanas e políticas de três importantes figuras históricas, apeadas de toda a sua grandeza por razões ideológicas: D. João VI, D. Leopoldina e D. Pedro I".



Boa leitura!!!