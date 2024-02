Publicado 04/02/2024 00:00

O que é paciência? O que é preciso para tê-la? Lembro-me de uma amiga impaciente pedindo paciência a Deus e dizendo: "Deus, dê-me paciência... JÁ!!!".



O egoísta consegue ser paciente? A paciência pode servir para atos meritórios e desabonadores. A paciência, no bom sentido, exige boa dose de altruísmo, de esquecimento de si mesmo por um benefício maior.



Temos dias de desafios comportamentais e precisamos estar preparados para lidar com a realidade. É uma luta constante tentar separar o real do ilusório…



O exercício deve ser permanente. Em nossos relacionamentos sempre surgem interesses conflitantes ou que podem se tornar assim se não prestarmos atenção e nos desarmarmos a tempo.



Paciência, Pax-ciência. A ciência da paz.



Qual a relação entre impaciência e ansiedade? A pressa é inimiga da perfeição, diz o ditado. Mas às vezes é importante não perder tempo.



No caminho espiritual, é ensinado que é necessário sermos "frios", não no sentido de insensíveis, mas de temperados. Neste caso, a ansiedade é inimiga do progresso espiritual.



Outro ponto importante a considerar aqui está relacionado às nossas expectativas por resultados.



Diz um Mestre: "... Uma expectativa demasiado ansiosa não só produz tédio, mas também é perigosa". Esperar alguma coisa é já ter formado em sua mente uma ideia sobre como deverá ser o resultado, e os desenvolvimentos são quase sempre inesperados.

Sigamos em nossa busca de autoesclarecimento, de autoconhecimento e que nossa intenção seja nobre. Treinemos a paciência e a perseverança.



Podemos. Vamos!