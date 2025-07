Arte coluna Além da Vida 26 julho 20205_VALE ESTE - Arte Paulo Márcio

Publicado 26/07/2025 00:00

Para nós, reencarcionistas, a existência das crianças superdotadas oferece uma perspectiva que vai além das explicações puramente genéticas ou ambientais, pois integram a Lei da Reencarnação e a evolução espiritual.

Para nós, a superdotação em crianças é frequentemente compreendida como um reflexo de experiências e conhecimentos acumulados em vidas passadas. De acordo com nossa visão, a inteligência e as habilidades precoces são vistas como patrimônio do espírito, desenvolvido ao longo de múltiplas existências.



São espíritos mais evoluídos, que já adquiriram vasta sabedoria e talentos em encarnações anteriores, podendo renascer com essas aptidões já desenvolvidas, com destaque em várias áreas, com o intelecto acima da média, com um dom artístico surpreendente ou capaz de uma criatividade extraordinária.

Só que a superdotação não é um mero acaso, mas uma ferramenta que o espírito traz para cumprir uma missão específica na atual existência. Essa missão geralmente envolve a utilização de seus talentos para o progresso coletivo, seja contribuindo para a ciência, a arte, a filosofia ou auxiliando no desenvolvimento de outros. A inteligência, nesse sentido, é uma ferramenta para a prática do bem.

Crianças superdotadas tendem a ter uma percepção mais aguçada do ambiente e das realidades sutis. Podem ser mais sensíveis às emoções alheias, à dor e à injustiça, e muitas vezes manifestam interesses precoces por questões existenciais e espirituais, como "quem sou eu?", "de onde vim?". Essa sensibilidade pode, em alguns casos, estar relacionada a uma maior abertura à mediunidade.

Embora o desenvolvimento intelectual possa ser acelerado, o desenvolvimento moral nem sempre acompanha o mesmo ritmo. Por isso, a importância de que a essas crianças, lhes seja ensinada a importância da humildade, da empatia e da responsabilidade, para que o conhecimento não gere orgulho ou prepotência.

Mediunidade na Infância: Em alguns casos, a precocidade intelectual pode vir acompanhada de manifestações mediúnicas, como visões, audições ou percepções de "amigos invisíveis". A orientação é para que pais e educadores encarem esses relatos com naturalidade, sem incutir medo.

Para os pais e educadores de crianças superdotadas, é fundamental entender que a criança traz um repertório de vidas passadas ajuda a acolher suas peculiaridades e necessidades. Estimular suas habilidades sem supervalorizá-las, focando também no desenvolvimento socioemocional e moral, é prioritário.

Em suma, o Espiritismo oferece um olhar profundo sobre as crianças superdotadas, enxergando nelas espíritos experientes que retornam à Terra com propósitos nobres e a responsabilidade de utilizar seus dons para o progresso próprio e da humanidade.