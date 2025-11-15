Arte coluna Além da Vida 15 novembro 2025 - Arte Paulo Márcio

Publicado 15/11/2025 00:00

A Mediunidade de Transporte é um fenômeno de efeito físico bastante raro e extraordinário, que se manifesta de duas principais formas: transporte de objetos (aporte) e transporte do próprio médium.

O transporte de objetos é o deslocamento espontâneo e inexplicável por meios convencionais de objetos materiais de um lugar para outro. Espíritos, frequentemente com o auxílio do ectoplasma do médium (um fluido vital exteriorizado), desmaterializam o objeto em seu local de origem e o rematerializam no destino, geralmente em um ambiente fechado onde se encontram os observadores.

Os exemplos mais comuns são os transportes de flores, frutas ou pequenos objetos. O médium é essencial, pois fornece o ectoplasma (fluido animalizado) necessário para que os espíritos possam manipular a matéria.

Já o transporte do próprio médium é o fenômeno em que o próprio médium é desmaterializado num local e rematerializado em outro, geralmente entrando em um transe profundo durante o processo. Este é um fenômeno de altíssima complexidade e energia, exigindo colaboração de espíritos evoluídos. É considerado ainda mais raro e é frequentemente associado a relatos históricos controversos, muitas vezes, colocados em dúvida.

O ectoplasma, substância-chave na realização do fenômeno de Transporte, é um fluido semimaterial, expelido pelo médium de efeitos físicos. É a matéria-prima que permite aos espíritos atuarem diretamente sobre a matéria densa.

O transporte é possível devido à ação dos espíritos sobre a matéria, permitindo a desmaterialização e rematerialização dos objetos ou do próprio médium. Nos casos benévolos, os espíritos têm uma intenção de demonstrar o poder e a realidade do mundo espiritual, utilizando muitas vezes objetos graciosos como flores para esse fim.

A mediunidade de Transporte é rara, devido à complexidade do processo, à necessidade de médiuns específicos (médiuns de efeitos físicos) e ao grande esforço e condições que a atuação dos espíritos exige. É um fenômeno que desafia a compreensão da realidade física.