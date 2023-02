Dr. Iuri Zanatta - Imagem da internet

Publicado 10/02/2023 20:24

O Diabetes Mellitus tipo 2, é doença metabólica caracterizada por hiperglicemia crônica que está associada com dano e insuficiência de vários órgãos.

A evolução da doença é a causa mais comum de cegueira, amputações e insuficiência renal em adultos no ocidente, além de aumentar a incidência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, com maior mortalidade dos pacientes. A associação dele com obesidade é relevante. Os pacientes obesos diabéticos quando submetidos ao tratamento cirúrgico da obesidade apresentam melhor controle da glicemia, mesmo antes de perderem peso.

O tratamento cirúrgico de pacientes obesos e diabéticos tipo 2 tem, mostrado bom resultado inicial, com controle clínico precoce da glicemia, porém, segundo artigos recentes, os procedimentos e técnicas empregados, ainda precisam passar por estudos randomizados e controlados, comparando os tratamentos cirúrgico e clínico.

O Brasil, ocupa o oitavo lugar com maior número de casos registrados, com aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros em 2000 e perspectiva assustadora de ter o dobro deste número até 2030, segundo informações da Organização Mundial de Saúde, acreditando existir uma associação bem definida entre obesidade e diabetes, principalmente quando observada maior acúmulo na região abdominal, pode elevar o risco em até 10 vezes, consequentemente apresentando o aumento de até 10% no peso corporal, que por sua vez eleva aproximadamente 2mg/dL na glicemia em jejum.

Procedimento de gastrectomia vertical Fonte: Site IFSO

Considerando o mecanismo que induz a perda de peso, os procedimentos cirúrgicos são geralmente de classificadas como restritivos ou dissaboreio.

Entretanto, o conhecimento de outros mecanismos, como a ação de incretinas no resultado dos procedimentos cirúrgicos, faz com esta classificação seja questionada, pois não só a restrição ou a má absorção levam ao controle de peso.

Estima-se que, 78% dos pacientes diabéticos tiveram resolução das manifestações clínicas do DM2, e cerca de 86,6% melhoraram. A resolução foi maior para os pacientes sujeitos a DBP (95,1%), seguido dos sujeitos a RYGB (80,3%) e depois banda gástrica ajustável (56,7%).A proporção de doentes com resolução ou melhoria do diabete foi semelhante tanto a curto prazo (2 anos).

Apesar destes argumentos para defender o uso da cirurgia no tratamento do diabete este conceito inevitavelmente sofrerá resistência de especialistas que consideram a doença como de tratamento clínico, utilizando ou não o argumento da morbidade e mortalidade da operação, apesar de sabedores que trata-se da doença base estar associada à complicações e redução da expectativa e qualidade de vida.

Verificado o controle do diabete pelas operações para tratamento da obesidade, inicialmente foi imaginado que isso ocorria pelo controle do peso, contudo, a melhora rápida do diabete mesmo antes de ocorrer perda ponderal importante.

Os procedimentos e operações que investigam resultados no tratamento do DM2 ainda necessitam resultados no tratamento do DM2 ainda necessitam serem melhor avaliados em novos estudos randomizados serem melhor avaliados em novos estudos randomizados e controlados, comparando o tratamento cirúrgico com o clínico. Somente assim, no futuro, poderá existir conclusão mais segura que possa definir qual o melhor conclusão mais segura que possa definir qual o melhor atendimento que deve ser ofertado aos pacientes com possibilidade de cura definitiva da sua doença.