Você pode facilmente desabilitar os novos recursos de verificação ortográfica e correção automática do Bloco de Notas. - Microsoft/Reprodução

Você pode facilmente desabilitar os novos recursos de verificação ortográfica e correção automática do Bloco de Notas.Microsoft/Reprodução

Publicado 08/07/2024 11:21

A Microsoft finalmente está lançando a verificação ortográfica e a correção automática para seu aplicativo Bloco de Notas no Windows 11, mais de 40 anos após o editor de texto simples ter sido introduzido pela primeira vez no Windows em 1983. A gigante do software começou a testar ambos os recursos em março e agora começou a habilitá-los discretamente para todos os usuários do Windows 11 nos últimos dias.



O recurso de verificação ortográfica no Bloco de Notas é quase idêntico a como o Word ou o Edge destacam palavras com erros ortográficos, com um sublinhado vermelho para mostrar claramente os erros. Eu digo quase idêntico porque quando você clica com o botão direito em uma palavra com erro ortográfico no Bloco de Notas, o submenu de ortografia não é expandido automaticamente como a Microsoft faz no Word, então você tem que clicar novamente para ver uma lista de grafias corretas.



É estranho que a Microsoft não tenha adotado completamente a maneira como o corretor ortográfico funciona no Word, especialmente considerando que a empresa mostrou a capacidade de clicar com o botão direito e selecionar instantaneamente a correção no Bloco de Notas durante a fase de testes beta. O Microsoft Word teve um recurso de corretor ortográfico pela primeira vez em 1985, quando era conhecido originalmente como Multi-Tool Word para sistemas Xenix e MS-DOS. A Microsoft criou originalmente o Bloco de Notas, que era conhecido pela primeira vez como Multi-Tool Notepad em 1983, para ser uma versão simplificada do Word.

Você pode habilitar ou desabilitar a verificação ortográfica com base no tipo de arquivo no Bloco de Notas para Windows 11, então se você não quiser ver correções em arquivos como .md, .srt, .lrc ou .lic, eles podem ser alternados no menu de configurações. A verificação ortográfica também é desabilitada automaticamente em arquivos de log e outros tipos de arquivo associados à codificação. A Microsoft também adicionou a correção automática ao Bloco de Notas, o que significa que erros de digitação são corrigidos automaticamente quando a verificação ortográfica é habilitada. A correção automática também pode ser desabilitada nas configurações do Bloco de Notas.



A Microsoft vem adicionando gradualmente mais e mais recursos ao seu aplicativo Notepad para Windows 11, bem a tempo para a empresa remover o aplicativo WordPad integrado do Windows 11 ainda este ano . O Notepad agora tem uma contagem de caracteres , modo escuro , guias , integração com Copilot e até mesmo um fidget spinner virtual .