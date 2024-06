Até o momento, a OpenAI confiou totalmente na Microsoft para suas necessidades computacionais. - OpenAi

A OpenAI, responsável pelo desenvolvimento do popular modelo de linguagem ChatGPT, anunciou uma parceria estratégica com a Oracle para ampliar sua capacidade computacional e impulsionar o desenvolvimento de inteligência artificial (IA). A iniciativa, que também conta com a participação da Microsoft, visa suprir a crescente demanda por recursos computacionais da OpenAI e garantir a estabilidade e o aprimoramento do ChatGPT, além de possibilitar o lançamento de novos produtos e serviços de IA.

Mais poder para o ChatGPT

O CEO da OpenAI, Sam Altman, reconhece a necessidade de infraestrutura robusta para atender à demanda por seus serviços de IA. Em comunicado oficial, ele afirma que os chips da Oracle "permitirão que a OpenAI continue a crescer" e a oferecer experiências aprimoradas aos usuários.

Até o momento, a OpenAI dependia exclusivamente da Microsoft para suas necessidades computacionais. A gigante de tecnologia, inclusive, investiu US$ 13 bilhões na OpenAI, detendo uma participação de 49% na subsidiária com fins lucrativos da organização e o direito exclusivo de licenciar comercialmente sua tecnologia. No entanto, o acordo com a Oracle demonstra a necessidade da OpenAI de diversificar suas fontes de recursos computacionais para acompanhar o ritmo acelerado da demanda e evitar interrupções no funcionamento do ChatGPT.

Microsoft segue como parceira principal

Apesar da nova parceria, a OpenAI reitera que seu "relacionamento estratégico na nuvem com a Microsoft permanece inalterado". A Microsoft continuará a ser a principal provedora de nuvem da organização, enquanto a Oracle fornecerá infraestrutura adicional para inferência, processo que permite a execução de modelos de IA em aplicações como o ChatGPT.

O pré-treinamento dos modelos de IA da OpenAI, etapa crucial para o desenvolvimento de seus algoritmos, continuará a ser realizado em supercomputadores construídos em parceria com a Microsoft.

Estranheza na parceria

A parceria entre OpenAI e Oracle gera certa estranheza, considerando que a Oracle também fornece infraestrutura para a xAI, rival da OpenAI fundada por Elon Musk. Apesar dessa peculiaridade, a colaboração visa garantir o acesso da OpenAI a recursos computacionais de ponta, impulsionando o desenvolvimento de suas soluções de IA e beneficiando diretamente seus usuários.

O futuro da IA

Com mais poder de processamento à disposição, a OpenAI se posiciona para avançar ainda mais no campo da inteligência artificial. A expectativa é que a organização lance novos produtos e serviços inovadores, expandindo as possibilidades da IA em diversos setores. Resta acompanhar os próximos passos da OpenAI e sua busca por soluções de IA cada vez mais eficientes e impactantes.